Esposa de Silvio Santos atualiza estado de saúde do apresentador após internação

Iris Abravanel tranquilizou os fãs ao atualizar o estado de saúde de Silvio Santos após uma internação. Aos 93 anos, o apresentador ficou no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, após ser diagnosticado com H1N1 .

De acordo com a esposa, o dono do SBT recebeu alta no final de semana e passa bem. ""Ele está ótimo. Ele está em casa. Não era para passar dia nenhum [no hospital]. Ele só teve uma febre e foi levado", disse ela em visita à emissora.

"A gente não sabia o que era, e depois dos exames soube que era influenza. Graças a Deus", declarou ela.

Silvio Santos faz rara aparição e ganha parabéns na porta de casa

Uma das últimas aparições públicas de Silvio Santos aconteceu em dezembro de 2023, na data em que o ex-apresentador completou 93 anos. Na ocasião, o veterano da televisão brasileira foi surpreendido e agraciado com uma pequena comemoração na porta da residência em São Paulo.

