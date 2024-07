JUSTIN TALLIS/AFP Príncipe Harry

O príncipe Harry disse em entrevista ao documentário “Tabloids on Trial” que os tabloides foram os grandes responsáveis por seu afastamento da monarquia britânica, com sua esposa, Meghan Markle. Com estreia prevista para o dia 25 de julho, em uma prévia liberada pela ITV, emissora responsável pela produção, o duque de Sussex revela os motivos apara abrir ações judiciais contra as publicações, alegando diversos atos ilegais, como hackeamento de telefones.

Segundo Harry, sua experiência com a imprensa britânica levou a "muita paranoia, medo, preocupação, desconfiança nas pessoas ao seu redor". Um dos casos mais conhecidos, é sua ação contra o Mirror Group Newspapers. Em dezembro passado, um juiz decidiu que houve um hackeamento telefônico “extensivo” em relação a Harry e concedeu a ele uma indenização de mais de 140 mil libras (equivalente a mais de R$ 1 milhão). Decisão que foi considerada por Harry como uma "vitória monumental".

Harry segue na contramão de seu irmão, o príncipe William, que em 2020 teria recebido secretamente uma “grande quantia em dinheiro” do News Group Newspapers em um suposto “acordo secreto” com a realeza.

No documentário, o suque de Sussex é questionado sobre o quanto sua determinação na luta contra os tabloides pode ter influenciado em seu relacionamento com a família. “Essa é certamente uma peça central para isso”, ele explica.

“Essa é uma pergunta difícil de responder porque qualquer coisa que eu diga sobre minha família resulta em uma torrente de abuso da imprensa... Eu deixei bem claro que isso é algo que precisa ser feito. Seria bom se nós, você sabe, fizéssemos isso como uma família. Eu acredito que, novamente, de um ponto de vista de serviço e quando você está em um papel público, essas são as coisas que deveríamos estar fazendo para o bem maior. Mas estou fazendo isso pelos meus motivos.”

Questionado sobre a decisão de não falar abertamente sobre o assunto, Harry continuou: “Acho que tudo o que aconteceu mostrou às pessoas qual é a verdade da questão. Para mim, a missão continua, mas tem, tem, sim. Causou, sim, como você diz, parte de uma fenda.”

Ele ainda afirma que acredita a mãe, Diana Spencer, foi "provavelmente uma das primeiras pessoas a ser hackeada". Vale lembrar que Lady Di, como era conhecida, foi alvo de diversos tabloides durante os anos 1990 e morreu após um acidente de carro, causado pela perseguição de paparazzis, em 31 de agosto de 1997.