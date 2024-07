Reprodução Instagram John Mayall

Morreu na última segunda-feira (22), aos 90 anos, John Mayall , considerado por críticos fonográficos como uma "lenda" do blues britânico . Os familiares do artista anunciaram a morte dele por meio das redes sociais e a revista "Vanity Fair" confirmou o óbito.





"É com pesar que compartilhamos a notícia de que John Mayall faleceu pacificamente em sua casa na Califórnia ontem (segunda-feira), 22 de julho de 2024, cercado por uma família amorosa", iniciou o comunicado, publicado na última terça-feira (23).





"Os problemas de saúde que forçaram John a encerrar sua épica carreira em turnês finalmente levaram a paz para um dos maiores guerreiros da estrada do mundo. John Mayall nos deu noventa anos de esforços incansáveis ​​para educar, inspirar e entreter", finalizou.





A causa da morte não foi revelada pelos familiares. John não era apenas cantor. O musicista era multi-instrumentista e tocava piano e guitarra. Dentre as contribuições que trouxe para a indústria fonográfica, destaca-se o seu papel na cena do blues britânico . O artista já travalhou com outros músicos conhecidos do gênero, a exemplo de John Lee Hooker, Elmore James e Otis Rush.

