Reprodução/Instagram Lara Silva e Julinho Casares





Lara Silva e Julinho Casares, que participaram da gravação do DVD de Luan Santana, estão vivendo as primeiras emoções como noivos e contaram em entrevista para Quem sobre o assunto.

O casal oficializou o noivado no início de junho, durante uma viagem para Londres, Inglaterra. O pedido foi previamente incentivado por Faustão, pai da noiva, que foi consultado pelo genro antes do pedido oficial, assim como a mãe da noiva, Magda Colares, e o irmão da noiva e grande amigo do noivo, João Silva.

"Já estava decidindo onde e quando fazer o pedido, sabia que seria este ano. Conversei bastante com meu sogro, minha sogra, pedi sugestões de locais. Já tínhamos uma viagem marcada para Londres e aproveitei para pedir a Lara em casamento lá, porque é um lugar que ela ama muito, ela morou lá por cinco anos. Então, pensei que não haveria lugar melhor para fazer o pedido", contou Julinho Casares, filho de Júlio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube.

Após quase cinco anos de namoro e uma amizade de longa data, Julinho e Lara já pensavam em dar esse passo, mas viveram o momento com grande emoção. "Era algo que já estava decidido, sabia que ia ser agora, só faltava definir os detalhes. É uma nova etapa muito legal para nós. Estamos muito felizes agora, curtindo o noivado. É muito bom, estamos muito felizes", explicou Julinho.

"Não foi uma surpresa total, mas foi uma nova etapa muito boa, foi leve, foi como tinha que ser e eu fiquei muito feliz. Estamos celebrando muito essa nova fase, é maravilhoso, muita sorte", complementou Lara.

Julinho fez muitos elogios aos sogros, assegurando que foi aceito por toda a família antes mesmo do pedido. "Ele [Faustão] até brinca dizendo: 'Você já é da família há muito tempo'. Sempre estive muito na casa dele por causa do João Guilherme, que é como um irmão para mim. Ele é um cara sensacional, não apenas por ser meu sogro, mas porque todos que o conhecem sabem disso. Ele sempre ficou muito animado com a ideia", declarou Julinho.

"Faustão foi uma das primeiras pessoas a saber de fato, ele e minha sogra, que além de sogros, são muito amigos e próximos. Estamos sempre juntos, curtindo esses momentos", completou.

Lara confessou ter ficado surpresa com a habilidade dos pais e do irmão em manter o segredo. "Eles normalmente são muito faladores, mas guardaram o segredo bem e eu fiquei surpresa", contou. "Fiquei chocada também porque o João Guilherme adora fofocar, mas ele manteve segredo dessa vez", acrescentou Julinho.

Julinho explicou que o segredo foi guardado por um bom tempo entre os primeiros preparativos e o pedido em Londres. "Desde que decidi, escolhi o anel, o local para o pedido e a viagem, levou uns dois meses. Para quem adora fofocar, é bastante tempo", refletiu Julinho. "É muito... é muito mais tempo", brincou Lara.

"Minha mãe também sabia, mas poucas pessoas estavam a par. Principalmente meu sogro, minha sogra, minha mãe e minha irmã. Mantivemos segredo para não estragar a surpresa", completou Casares.