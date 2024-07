Reprodução Após surgir abalada, Jade Picon anuncia a morte da avó: 'Para sempre comigo'

A influenciadora Jade Picon preocupou os seguidores do Instagram na terça-feira (23) após surgir abalada e reflexiva. Um dia depois, nesta quarta (24), a atriz anunciou a morte da avó e publicou uma homenagem.



Através dos Stories do Instagram, a ex-BBB apareceu dentro do carro, com o semblante melancólico.

"Fala, gente, como vocês estão? Porque eu não tô muito bem não. Eu estou sumidinha esses dias, estou aqui na minha rotina, fazendo minhas coisas, trabalhando, mas estou com problema, né? Da minha avó, que não está muito bem de saúde e é muito difícil lidar com essas coisas que não dependem de você", desabafou.

"Eu estou tentando me manter positiva, mas nem tudo tem uma fórmula perfeita, a melhor maneira de ser lidado. Enfim, só vivendo mesmo. Eu tô triste. É isso", completou, na noite de terça-feira (23).

Um dia após a publicação, nesta tarde, Jade Picon publicou um vídeo em que aparece recebendo carinho da avó. "Hoje o céu ganhou uma estrelinha. Para sempre comigo", dedicou na homenagem.

"Hoje o céu ganhou mais uma estrelinha 🌟", Jade Picon via Instagram 😭🤍



Estamos com você Jade, seja forte garotinha. Deixamos aqui nossa solidariedade para toda família Picon, que Deus conforte o coração de cada um nesse momento tão sensível. pic.twitter.com/JblSlYMAqb — Jade Daily 🌪️ (@jadedailys) July 24, 2024