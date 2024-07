Reprodução Anitta detona uniforme brasileiro para as Olimpíadas 2024

Em meio às polêmicas envolvendo o uniforme brasileiro para as Olimpíadas de 2024, a cantora Anitta também se manifestou, expressando sua opinião sobre os looks. Através do Instagram, a artista não se inquietou e fez duras críticas ao vestuário.

Na rede social, o influenciador Caio Braz publicou um vídeo analisando a polêmica envolvendo os uniformes para a abertura da competição esportiva. Em sua crítica, ele destaca que as vestes do Brasil não representam a grandeza e diversidade do país, causando uma imagem desatualizada e simplória no contexto da moda.

Anitta foi uma das celebridades que concordou com o julgamento do influenciador. "Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Porque é triste a desvalorização e falta de investimento nos talentos do esporte nacional. Acho que o look veio para reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucas e boas para seguir seu sonho".

Até o momento, o comentário de Anitta já ultrapassa a marca de 4.800 curtidas. Além da voz de "Girl From Rio", outros famosos também se manifestaram e criticaram o vestuário produzido pela Riachuelo.

"Arrasou e não foi pouco. Obrigado pela aula", comentou o ator Carmo Dalla Vecchia. "A crise é estética, você está certo", concordou o dançarino Juliano Floss.

Veja os uniformes das principais delegações:

