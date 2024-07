Reprodução/Instagram Halle Berry posta ensaio sensual para celebrar 20 anos de 'Mulher Gato'

Halle Berry preparou uma publicação especial para celebrar os 20 anos da estreia do filme 'Mulher Gato'. A atriz postou um ensaio sensual temático e chamou a atenção dos seguidores.

Nas imagens, a artista apareceu apenas de calcinha e usou dois gatinhos pretos e brancos para tampar os seios.

"E ainda... Miau! Hoje faz 20 anos que tive a honra de dar vida a este personagem icônico. Ela estará sempre perto do meu coração e eu serei para sempre Patience Phillips também conhecida como CatWoman", escreveu ela na legenda.

A famosa explicou a aparição dos animais. "Obrigado @missjee79! Quando estas belezas negras apareceram no meu quintal à procura da sua mãe, o Jee ajudou-nos no processo de resgate. Sempre grata!", disse.

Veja as fotos de Halle Berry

Halle Berry preparou uma publicação especial para celebrar os 20 anos da estreia do filme 'Mulher Gato' Reprodução/Instagram A atriz posou com pouca roupa para comemorar a estreia do filme Reprodução/Instagram A atriz postou um ensaio sensual temático e chamou a atenção dos seguidores Reprodução/Instagram A artista apareceu apenas de calcinha e usou dois gatinhos pretos e brancos para tampar os seios Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp