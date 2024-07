Reprodução/Instagram Funkeiro Davi Kneip





Davi Kneip compartilhou em seu Instagram nesta terça-feira (23) o momento em que dá um carrão para o seu produtor, Renato Máximo. O DJ, cantor e produtor, do hit "Sentadona", escolheu um Toyota Corolla Cross XRE, que é vendido no site da multinacional por R$ 178.590,00.

O funkeiro mostrou nos Stories o momento que ele efetuou a compra. Davi estava jantando e já contou, por videochamada, a novidade para Renato, que ficou emocionado. "É seu agora. Vai passar para o seu nome".

Ele ainda publicou o membro de sua equipe indo buscar o automóvel. Em seguida, o músico falou sobre o presente.

"É muito louco isso, ter apenas 25 anos e estar conquistando as coisas. Sou muito grato a Deus. E algo que aprendi com meus pais, desde criança, é sempre honrar a quem te honra. Fico muito feliz. Deus me dá uma condição. Um moleque de 25 anos dá um carro de mais de 150 mil reais para seu produtor, seu braço direito, não é qualquer coisa. Sei que a cada dia mais, vou conquistando mais coisas e fico até sem palavras. Deus é muito bom, é maravilhoso. Ele vai me abençoar cada vez mais.É lindo isso. Quanto mais eu tiver, mais eu quero ajudar as pessoas", destacou.