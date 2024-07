Reprodução/Instagram Kamala Harris usa música de Beyoncé na campanha presidencial





A cantora Beyoncé deu autorização para que o hit "Freedom" ("Liberdade") seja utilizado na campanha presidencial da democrata Kamala Harris nos Estados Unidos. A música faz parte do álbum "Lemonade", lançado em 2016. Conforme reportado pelo site da CNN, a icônica artista permitiu o uso da canção nas aparições públicas de Kamala durante sua campanha.

O sucesso da cantora já foi utilizado como trilha sonora pela vice-presidente dos Estados Unidos em sua chegada ao quartel-general da campanha, localizado em Wilmington, Delaware, na última terça-feira (22 de julho).

De acordo com a CNN, uma fonte próxima à equipe de Beyoncé confirmou que a decisão de autorizar o uso de "Freedom" por Kamala Harris veio diretamente da cantora. A mesma CNN destaca que Beyoncé é conhecida por ser cautelosa ao conceder direitos sobre suas músicas.

Embora Beyoncé ainda não tenha se manifestado publicamente em apoio à campanha de Kamala Harris, a autorização para o uso de "Freedom" é interpretada como um claro sinal de seu apoio.

A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, expressou seu apoio a Harris no Instagram. Ela postou uma foto ao lado da política e escreveu: "Nova, jovem, afiada, enérgica!!!!".

Até o momento, os representantes de Beyoncé e os assessores de Kamala Harris não se pronunciaram oficialmente sobre o uso de "Freedom" na campanha da vice-presidente.

É importante notar que Beyoncé tem um histórico de proximidade com candidatos do Partido Democrata. Ela cantou o hino nacional na posse de Barack Obama em 2013 e, junto com seu marido, o rapper Jay-Z, participou de eventos da campanha de Hilary Clinton nas eleições de 2016, vencidas por Donald Trump.

Beyoncé também encorajou seus fãs a votarem na chapa Joe Biden-Kamala Harris nas eleições presidenciais de 2020.

A parceria com Kendrick Lamar em "Freedom" fez da música um hino dos protestos nos Estados Unidos em 2020, após o assassinato de George Floyd por policiais.