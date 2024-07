Reprodução/Instagram Hana Khalil





A ex-BBB Hana Khalil, de 28 anos, adotou uma nova rotina nos últimos meses, intensificando os exercícios físicos e ajustando sua alimentação. Como resultado, a influenciadora digital passou por uma transformação significativa no visual, compartilhando uma comparação do seu corpo antes e depois na manhã desta terça-feira (23).

Hana divulgou fotos de biquíni mostrando como era seu corpo antes da mudança de hábitos e como está agora, exibindo músculos mais definidos.

"Sempre linda", elogiou uma seguidora. "Já tava linda, continua", comentou outra. "Sempre achei ela maravilhosa, agora não é diferente", concordou uma terceira.

Nova dieta

Recentemente, Hana revelou que abandonou a alimentação vegana após nove anos. A ex-BBB explicou que estava com deficiência de B12 e ferro e que também sofre com intolerância a leguminosas, como feijão e lentilha, que são fontes importantes desses nutrientes.

"Para quem não sabe, as leguminosas são a fonte principal de proteína da alimentação vegetariana estrita. Eu genuinamente amo vegetais. Gosto de um prato enorme de arroz com feijão, lentilhas. Meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente. Teria sido fascinante se em todas as refeições que eu fizesse, em torno de 15 minutos, minha barriga não estufasse, doesse e desencadeasse o que tive vergonha de dividir durante todos esses anos: gases descontrolados e diarreia sem motivo algum", explicou.

"Não quero estimular ninguém a deixar o veganismo. Mas, para mim, viver em desconforto não estava sendo saudável. Essa carta é um relato pessoal e individual da MINHA experiência, que nada resume as demais. Só compartilhando para ser honesta e transparente com vocês sobre aspectos da minha vida que acho justo dividir. O veganismo é um movimento que deixo com muito respeito e por isso vim comunicar para todos que acompanham meu trabalho e minha vida há tantos anos. Com amor, Hana Khalil", finalizou.