Reprodução Mulher Abacaxi





Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, compartilhou nesta segunda-feira (22) algumas das mensagens de ódio que recebeu de internautas nos últimos dias. Ela conta que é comum receber esse tipo de ofensa e gravou um vídeo para falar sobre transfobia.

"Travesti velha que se acha. Quero que você morra e vai pro inferno, porq é o lugar que tds pessoas como você irão. Pecadora", disse um indivíduo. "Você não é mulher, é homem. Deus fez homem e mulher. O resto é gambiarra", escreveu outro.

A caminhoneira e influenciadora gravou um vídeo para falar sobre as mensagens. "Vou falar uma coisa para vocês: ser trans no Brasil não é fácil. Hoje amanheci com esse tipo de mensagem que recebo, de ódio e ainda falando de Deus. As pessoas ainda desejam a morte falando de Deus. Como? Deus é amor. Deus não é ódio. A gente não quer destruir famílias, infernizar a vida de ninguém, só queremos resistir e ser tratados como iguais que somos. Fiquei tão chateada. Já aconteceu várias vezes de passar batido. Dessa vez não. Dessa vez vou tomar as medidas cabíveis. Não vai ficar assim" disse ela.

A moradora de Maricá continuou em outro Stories."O que acho mais engraçado são as pessoas que pregam o nome de Deus e que destilam ódio, colocando Deus no meio.O Deus deles é de tanto ódio. E tem coragem de falar que isso é Deus. Deus é amor, compaixão, carinho, atenção. Mas vocês não vão me calar. Dessa vez, vou tomar todas as medidas cabíveis. Não vai passar batido".