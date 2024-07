Montagem/ Portal iG Luana Piovani afirma que a Globo "não tem dinheiro" para bancar sua participação no BBB





Pivô de polêmicas recentes, a atriz Luana Piovani desta vez cutucou a Globo ao ser questionada sobre uma possível participação na próxima edição do reality 'Big Brother Brasil'.

"Queria ver você no BBB, mas acho que não vai rolar, né?", perguntou uma seguidora. "Eles (Globo) não têm coragem e nem dinheiro", respondeu a atriz.

Recentemente, Luana Piovani se envolveu em outras polêmicas nas redes sociais, como a discussão sobre a PEC da privatização das praias contra o jogador Neymar, do Al-Hilal.

As inscrições para o Big Brother Brasil 25 iniciaram no mês de abril. Na próxima temporada, a edição terá um novo formato, com o participante levando uma outra pessoa, como alguém da família ou um grande amigo, para também entrar na casa. Na edição deste ano, o campeão foi o baiano Davi Brito, que venceu o Big Brother Brasil com 60,52% dos votos, superando Matteus Amaral e Isabelle Nogueira.