Reprodução/Instagram Karoline Lima

Karoline Lima está passando o sábado (20) na casa do namorado, Léo Pereira, no Rio de Janeiro, e está aproveitando o dia de sol para curtir um banho de piscina. Pelos stories no Instagram, a influenciadora mostrou o corpão sarado em um vídeo usando um biquíni lilás no modelo cortininha.

Ao som da música de Carolina, de Karol G, a loira esbanjou sensualidade em frente ao espelho. Assista ao vídeo:





Brigas sem fim

Recentemente a influenciadora e o ex-marido, Éder Militão, entraram em uma nova briga judicial. Desta vez, o jogador está pedindo a guarda definitiva da filha, Cecília. No processo, o jogador teria acusado a ex-esposa de impedir que ele veja a herdeira na Espanha.

Com a repercussão do caso, a advogada da influenciadora, Gabriella Garcia, negou e explicou a ação.

"Eu não posso divulgar detalhes de um processo que está em segredo de justiça, mas que posso falar o que não está no processo", iniciou ela.

"Não há qualquer pedido para impedir Cecília de viajar para a Espanha. Karol jamais impediria a filha de ver o pai e eu como advogada jamais pediria algo tão esdrúxulo, inclusive, procurada pelo Lucas [Pasin, colunista do UOL], esclareci isso. Não acreditem nessas fontes", completou Gabriella.

Na quarta-feira (17), Karoline Lima usou as redes sociais para tranquilizar os seguidores e afirmar que a filha, Cecília, vai passar os próximos dias com o pai, Éder Militão. O jogador entrou na Justiça com o pedido de guarda da herdeira ao alegar que a influenciadora faz alienação parental. O atleta pretende levar Cecília para morar em Madrid, na Espanha, com ele.

"Eu não tenho medo de entregar a Cecília para passar um tempo com o pai dela, porque eu sempre cumpri o combinado e não é agora que eu vou deixar de cumprir", afirmou ela.