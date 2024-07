Reprodução Sonia Abrão comete gafe ao falar da saúde de Silvio Santos: 'Tratando do HIV'

A apresentadora do "Agora é Tarde" (RedeTV!), Sonia Abrão, comenteu uma gafe nesta sexta-feira (19) ao abordar a saúde de Silvio Santos. No início da semana, o veterano foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein para o tratamento dos sintomas da H1N1, doença que se manifesta como infecção respiratória.



Durante a exibição ao vivo do programa diário, Sonia Abrão apontou que Silvio Santos continuaria sob cuidados hospitalares até segunda-feira (19), para dar sequência ao tratamento do HIV. Logo após a confusão, a apresentadora se corrigiu.

"Soube através do próprio SBT que a alta do Silvio vai ser na próxima segunda-feira. Então ele continua internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, tratando sim do HIV, do vírus da influenza, né?", disse a apresentadora, sendo corrigida de imediato. "HIV é AIDS, me desculpe", se retratou.

A situação gerou incômodo em alguns internautas do X, antigo Twitter. "Ainda bem que os meninos estavam perto para corrigir, caso contrário a gata nem teria percebido", apontou uma usuária. "'HIV é a aids'. Meu Deus, quanta desinformação", criticou outro.

Sônia Abrão se confunde e diz que Sílvio Santos está com HIV pic.twitter.com/Hjs7FFwbzW — PAN (@forumpandlr) July 19, 2024