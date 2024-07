Reprodução/Record A apresentadora processou a emissora após 19 anos trabalhando na empresa





Nesta sexta-feira (19), a Record foi alvo de um apagão cibernético que derrubou completamente seus sistemas. Esse incidente é parte de um problema maior que também afetou aeroportos, bancos e diversos serviços em todo o mundo.

Pela manhã, os sistemas da emissora saíram do ar durante uma transmissão ao vivo, deixando a equipe sem acesso aos VTs, ou seja, reportagens previamente gravadas. Conforme reportado pelo site Notícias da TV, os sistemas internos também foram comprometidos pela pane.

No programa Fala Brasil, Mariana Godoy teve que improvisar enquanto apresentava uma matéria sobre o apagão nos aeroportos. Após uma falha no relógio e no GC (gerador de caracteres), que exibe informações na tela durante o jornal, ela acionou o repórter Douglas Dias para fazer uma entrada ao vivo do aeroporto, enquanto o problema era investigado.

As primeiras informações sugerem que a causa do apagão foi uma atualização de um software terceirizado de segurança da CrowdStrike, que afetou os sistemas da Microsoft. George Kurtz, CEO da empresa, comunicou em sua conta oficial no X que houve uma interrupção nos serviços devido a uma atualização no sistema, mas negou que tenha sido um "apagão".

"CrowdStrike está trabalhando ativamente com os clientes afetados por um defeito encontrado em uma única atualização de conteúdo para hosts Windows. Isso não é um incidente de segurança ou ataque cibernético. O problema foi identificado, isolado e uma correção foi implementada", declarou o executivo.