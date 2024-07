Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb diz que é importante tratar pessoas com cordialidade e respeito, mas que não esquece de quem a destratava no começo da carreira

Mariana Goldfar usou as redes sociais para falar se suas conquistas ao longo de sua carreira, o que fez com que algumas pessoas que antes a tratavam com desdém, hoje a reconhecem e a tratam com entusiasmo. Na quinta-feira (18), a modelo deixou claro que “não esquece rostos”, mas que, ao contrário dessas pessoas, ela é cordial e as trata com gentileza.

"Encontro pessoas que trabalhavam comigo na época de modelo que não me tratavam de maneira legal, educada e cordial. A gente tem que tratar o outro como nosso semelhante, como gostaria de ser tratado. Elas olham para mim hoje e falam 'Oi, Mariana!' com um entusiasmo... eu falo na maior gentileza do mundo. Não esqueço os rostos, as pessoas. Aqui, não! Mas eu sou gentil", afirmou a modelo.

Mariana Goldfarb diz que é reconhecida por quem a destratava no começo da carreira pic.twitter.com/50NxuyB2Xr — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 19, 2024

Goldfarb destaca que o correto é tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados, independentemente de posição hierárquica ou social, e dá um conselho aos seguidores. "A lição que fica disso é, primeiro, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Segundo, o mundo gira. Terceiro, fazer o nosso com integridade e caráter, e nunca atropelando e destratando os outros. Então, ficou um ensinamento. Acho ótimo sempre lembrar que a gente não é nada", completou a modelo.

Mariana Goldfarb diz que faz diferente em sua posição de destaque e é cordial com aqueles não foram com ela pic.twitter.com/p9VckPaYPS — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) July 19, 2024