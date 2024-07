Reprodução/ Instagram Juju Salimeni





Juju Salimeni interagiu com seus seguidores através da caixinha de perguntas do Instagram na noite desta quarta-feira (17) respondendo diversas questões. Um seguidor perguntou se ela se incomodava com o rótulo de musa fitness e ainda disse que o mundo está relacionado à futilidade.

"Se incomoda com o rótulo de musa fitness? Já que o fitness é fútil", escreveu. "Sobre a questão da futilidade, está está mais que provado que fitness não é fútil. Uma pessoa com músculos, ela tem muito mais chance de sobreviver a diversas doenças, se recuperar de acidentes e até de um atropelamento, por exemplo. É uma questão de saúde mesmo", começa ela.

Ela diz que até mesmo se não estivesse ligado à saúde, iria preferir ter o corpo sarado. "Outra coisa mesmo que fosse considerado fútil. Eu penso o seguinte: esse corpo aqui, eu vou morar para o resto da minha vida, até morrer. Eu quero que ele seja a minha melhor versão, o melhor que eu possa conseguir . Eu quero olhar no espelho e falar que bonito. Oh que perna foda, que corpo foda. Eu quero isso. E eu me sinto assim. Tem coisa melhor que isso. Tem gente que vai passar por essa vida e nunca vai saber o que é isso. Que triste é você se olhar e não se gostar. É uma conquista para mim. É uma coisa que me agrada. Para mim é maravilhoso. Sou extremamente feliz", finaliza.