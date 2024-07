Reprodução Esposa de Kanye West, Bianca Censori vai a restaurante apenas de calcinha fio-dental





A modelo Bianca Censori, esposa de Kanye West, chamou a atenção mais uma vez ao escolher um visual ousado para um almoço no histórico restaurante Chateau Marmont, em Los Angeles, nos EUA, nesta quarta-feira (17).

A arquiteta australiana de 29 anos optou por um top extremamente justo, sem calças, complementado por uma calcinha tipo fio dental e um boné bege. Bianca completou o visual com um par de saltos pretos clássicos.

Em contraste, Kanye West estava completamente coberto com um moletom preto com capuz e calças combinando. O rapper seguiu Bianca enquanto aparentemente entravam no estabelecimento para um almoço romântico.

Embora anormal, o look de Bianca foi um pouco mais discreto em comparação com as roupas ousadas que ela tem usado ultimamente. Na segunda-feira (15), Bianca chamou atenção ao ir a um salão de bronzeamento em Los Angeles com um top completamente transparente, sem sutiã, deixando os seios à mostra. A arquiteta australiana combinou o top quase inexistente com uma calcinha bege minúscula e saltos.

O look revelador ultrapassou limites e pode ser considerado exposição indecente sob a lei da Califórnia. A Seção 314(1) do Código Penal da Califórnia torna crime expor intencionalmente suas genitais ou corpo nu em um lugar público, ou em qualquer outro lugar onde alguém possa se sentir ofendido ou incomodado.

Uma acusação de exposição indecente geralmente resulta em uma contravenção para uma primeira infração. A pena máxima é de seis meses na prisão, uma multa de até $1,000, e registro obrigatório como agressor sexual por pelo menos dez anos.

A aparição de Bianca segue a notícia de que alguns donos de restaurantes prometeram banir o casal de seus estabelecimentos."Se eu for o dono de qualquer estabelecimento que esses dois pretendem entrar, direi a eles que, em respeito aos meus clientes, vocês não têm permissão para entrar", escreveu um dono de restaurante nas redes sociais.

West se casou com Censori em dezembro de 2022, um mês após finalizar seu divórcio com Kim Kardashian. Desde então, o relacionamento deles tem sido alvo de polêmicas e críticas, com os entes queridos da modelo supostamente intervindo no outono passado em meio a preocupações de que ela estava sendo controlada pelo músico.