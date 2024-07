Reprodução/Youtube Ex-diretor revela que abriu mão de salário altíssimo para sair da Globo

Pedro Vasconcelos abriu o jogo sobre a saída da Globo após dirigir grandes sucessos como Sítio do Pica-pau Amarelo, Império e A Força do Querer. O diretor afirmou que deixou de receber um salário altíssimo para deixar a emissora.

Um dos grandes nomes da teledramaturgia da Globo, ele contou que abriu mão do salário de R$120 mil mensal porque não queria ficar no mesmo emprego.

"Eu não conheço ninguém nesse país que iria abrir mão de [um salário superior] a R$ 120 mil por mês e falar 'chega'. Meu primeiro salário na Globo como diretor era R$ 7,5 mil mensal e eu fui [desse valor] para mais de três dígitos no correr de 20 anos, você vai crescendo, construindo patrimônio", comentou ele no podcast Jannuzzi & Abuzze.

O ex-diretor comentou que os colegas não acreditaram que ele realmente sairia da empresa. "Ninguém acreditava que eu ia sair, porque todos viam meu nível de dedicação e paixão pelo trabalho. Falavam 'o Pedro vai morrer aqui, não sai de jeito nenhum".

"Falei: 'não vou adoecer aqui'. E chega uma hora que você precisa mudar. Você não pode ficar fazendo sempre a mesma coisa, eu acho que não. Eu não vou conseguir fazer a mesma coisa a vida inteira. Não queria terminar minha história na empresa no cemitério [igual outros diretores]", completou.

Pedro Vasconcelos fez a estreia na Globo como ator e desde que saiu fez críticas a emissora ao declarar que ela "perdeu a alma e morreu".

