Reprodução/Instagram Matheus Ceará





Matheus Ceará falou sobre seu arrependimento de ter se submetido à cirurgia bariátrica. O humorista, famoso por sua participação no programa A Praça é Nossa, revelou ao podcast Salada Cast que passou pelo procedimento em 2016. Ele relata que a cirurgia trouxe algumas complicações e pondera sobre os prós e contras.

"Para mim, não funcionou. Meu organismo não absorve vitaminas, especialmente B12. Então, passei a ter que tomar injeções de vitaminas [depois do procedimento]. Eu, Mateus Lourenço Souza Martone, me arrependo de ter feito a bariátrica", afirmou. O comediante, que já havia demonstrado seu arrependimento em outras entrevistas, disse ter sido criticado por outras pessoas que também fizeram a cirurgia.

"Conheci um cara que fez bariátrica em 2019. Hoje, ele é bodybuilder. Ele falou que eu deveria seguir hábitos regrados como os dele. 'Com certeza ele deve dormir mal'. Sim, eu não durmo. 'Com certeza, ele não deve comer bem'. Sim, eu não como. 'Com certeza, ele bebia pra caramba'. Sim, eu bebia pra caramba", relatou.

Segundo Mateus, ele não tinha a intenção de mudar seu estilo de vida após a cirurgia. "Tem pessoas que fazem a bariátrica e querem continuar a vida normal. Fiz todo tipo de dieta. Por isso, se alguém vier me perguntar, eu diria: 'pense bem'. Há prós e contras. O mais legal é emagrecer", diz ele, afirmando ainda ter melhor qualidade para dormir e ter relações sexuais.