Xavier Collin/Press Agency/NurPhoto/AFP Katy Perry fala sobre "membro mágico" do marido, Orlando Bloom, em resposta a fã nas redes sociais

Katy Perry surpreendeu os fãs ao falar sobre sua vida sexual com o noivo, Orlando Bloom, depois que um fã a questionou sobre as partes íntimas do ator de Piratas do Caribe. A cantora fazia uma live para cerca de 20 mil pessoas no Instagram, quando uma pessoa escreveu: “Conte-nos sobre a varinha mágica de Orlando”.

De forma bem humorada, a cantora de 39 anos respondeu: “Bem, estamos juntos há algum tempo”, e então continuou, “eu acho que ele tem ‘a magia dentro dele’”, fazendo referência à música “Magic” , do rapper B.O.B.

Após não conseguir conter o riso, ela falou de forma mais séria. “Não, é realmente o coração dele. E ele me deu meu maior presente de todos os tempos, Daisy Dove,” afirmou a cantora, sobre a filha de 3 anos, fruto de seu relacionamento com astro de 47 anos.

Reprodução/Instagram Katy Perry fala sobre marido em live no Instagram

Perry e Bloom estão juntos desde janeiro de 2016. Em fevereiro de 2019, eles anunciaram oficialmente o noivado e a filha do casal nasceu em agosto de 2020, durante o lockdown causado pela pandemia da Covid-19.