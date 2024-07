Reprodução/SBT/Rogerio Pallatta A apresentadora Christina Rocha





A apresentadora Christina Rocha, que deixou o SBT em maio, participou do podcast “Vem Pod Chegar”, apresentado pelo jornalista José Armando Vannucci e o ator e publicitário Jorge Bin, onde compartilhou momentos significativos de sua trajetória profissional. Durante a conversa, a famosa relembrou sua passagem por diversas emissoras e revelou quem foi o pior colega de trabalho que já teve. E não foi Marcão do Povo.

Christina Rocha recordou sua experiência na TV Gazeta, onde entre 2001 e 2002 apresentou o programa “Mulheres”. Ela dividia a apresentação com Clodovil Hernandes, mas por conta de desentendimentos, deixou o canal e foi substituída por Cátia Fonseca na época. A apresentadora aproveitou a oportunidade para criticar algumas atitudes do ex-colega, que faleceu em 2009 aos 71 anos.

Segundo ela, Clodovil era uma pessoa muito difícil e a pior pessoa com quem já trabalhou. “Pessoa difícil né? Eu nunca trabalhei, nunca tive alguém que eu falasse ‘olha, não foi legal comigo’, assim, de convivência, na minha vida. Eu sempre tive sorte, graças a Deus. Mas o Clodovil… o Clodovil era muito doido né?”, começou Christina Rocha.

“Inteligentérrimo, mas o Clodovil era carente e tinha um lado dele… A gente tem o anjinho bom e o mau, né? E o anjinho mau às vezes prevalecia. Ele falava demais e machucava muita gente. Eu me defendia, mas tinha coisas que realmente eu ficava boba, como ele fez com uma camareira lá na Gazeta, me chocou tanto”, reforçou a apresentadora.

Em seguida, ela detalhou um incidente nos bastidores da Gazeta e disse ter ficado “chocada” com o então colega. “Ele pegou o blazer, botou a mão no bolso e gritou ‘Olha aqui, 100 reais, eu coloquei de propósito dona fulana pra ver se a senhora pegava’… Gente, isso é coisa pra se falar pra uma camareira? É uma maldade”, criticou Christina Rocha.