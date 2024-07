Reprodução/Instagram Evangélica, ex-BBB Adriana Sant'Anna posa de biquíni e debocha

Adriana Sant'Anna abriu um álbum de fotos da viagem em família para as Ilhas Turcas e Caicos. Nesta segunda-feira (15), a ex-BBB posou de biquíni e debochou.

Evangélica, a influenciadora é alvo de críticas por exibir o corpo nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece com um biquíni fio-dental, com amarrações na parte de cima.

"Esses momentos ficarão pra sempre em nossas memórias! Que viagem! Que dias maravilhosos! Como vivi dias felizes, meu Deus. Obrigada Jesus pela vida, pela minha família, pelo desfrute, pelo mar... por tudo!", disse ela na legenda da publicação, que contou com a filha Linda, de seis anos.

Além disso, Adriana antecipou as críticas: "Estou desviada, acredita? Por isso estou postando foto de biquíni no Instagram, exibindo corpo e mostrando corpo. Desviei. Me perdoa por isso. Sou zero exemplo pra vocês. Nem ovelha sou mais. Suja e pecadora", completou.

Vale lembrar que Adriana Sant'Anna é casada com o também ex-BBB, Rodrigão.

Evangélica, a influenciadora é alvo de críticas por exibir o corpo nas redes sociais Reprodução/Instagram Nas imagens, ela aparece com um biquíni fio-dental, com amarrações na parte de cima Reprodução/Instagram Adriana Sant'Anna abriu um álbum de fotos da viagem em família para as Ilhas Turcas e Caicos Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp