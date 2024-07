Montagem/portal iG Serena Williams tem amizade longa com príncipe Harry e Meghan Markle





Durante o ESPY Awards 2024, na última quarta-feira, a lenda do tênis Serena Williams, que possui uma estreita amizade com o Príncipe Harry e Meghan Markle, não resistiu em fazer uma piada brincalhona com o casal, gerando sorrisos constrangidos deles.



Como apresentadora do evento, Serena Williams iniciou seu discurso com uma brincadeira sobre seus frequentes encontros com a realeza. Dirigindo-se ao público, ela deu as boas-vindas aos Sussexes, mas alertou de forma humorística: "Por favor, Harry e Meghan, tentem não respirar muito esta noite." Ela acrescentou: "Porque esta é minha noite e não quero ser ofuscada por acusações de que vocês estão ocupando muito oxigênio". As câmeras capturaram Harry e Meghan rindo de maneira discreta da piada.

O Duque de Sussex estava presente para receber o prestigioso Prêmio Pat Tillman por Serviço no evento repleto de estrelas em Los Angeles. Apesar das críticas de que aceitar o prêmio seria "extremamente ruim para sua imagem", Harry compareceu à cerimônia acompanhado de Meghan.

A amizade entre Serena e os Sussexes remonta ao Super Bowl de 2010. Meghan já escreveu sobre essa ligação em seu blog, The Tig, destacando seus interesses comuns e espíritos ambiciosos.

No entanto, a aceitação do Prêmio Pat Tillman por Harry gerou controvérsia. Críticos argumentam que isso envia uma mensagem contraditória, especialmente considerando seu histórico militar.

Apesar das reações mistas, a noite foi marcada pelo humor de Serena e pela 'camaradagem' visível entre ela e os Sussexes, demonstrando que a longa amizade deles permanece forte.