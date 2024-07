Reprodução/Instagram Solange Couto posa de calcinha em camarim e faz reflexão

Solange Couto abriu um álbum de fotos descontraído nas redes sociais nesta quinta-feira (11). A atriz posou seminua e chamou a atenção dos seguidores.

Nas imagens em preto e branco, a artista posou sentada com uma blusa e calcinha.

"Se sentir bonita tem muita relação com a segurança de quem somos. Ninguém pode te dar essa segurança, aliás, as pessoas tentam o tempo todo tirar isso da gente. Eu me sinto segura em assumir todos os desafios e sair bonita deles!", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios. "As novinhas ficam no prejuízo", brincou um; "Maravilhosa! Melhor: MARAVILHOSA", disse outra; "O tempo só te fez bem Sol", declarou um terceiro.

Nas imagens em preto e branco, a artista posou sentada com uma blusa e calcinha Reprodução/Instagram A atriz posou seminua e chamou a atenção dos seguidores Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp