Montagem/ Portal iG Pivô da separação de Yuri Lima e Iza teve momento íntimo com menor de idade





Na tarde desta quarta-feira (10), a cantora Iza divulgou, em seu perfil no Instagram, que foi traída pelo jogador Yuri Lima, do Mirassol. A citada traição está relacionada ao nome de Kevelin Gomes, com quem Yuri Lima traía a cantora, que está grávida, há meses. A informação foi divulgada pelo colunista Léo Dias.



Kevelin, que se descreve como criadora de conteúdo digital, tem conta em plataforma de conteúdo adulto. Em uma entrevista ao 'Dendê Cast', Kevelin, que é natural de Medeiros Neto, na Bahia, revelou que teve relação íntima com um adolescente de 17 anos.



"Queria muito que meu sobrinho saísse contigo e tal, tivesse uma experiência diferenciada", começou Kevelin, revelando a conversa que teve com um de seus clientes (tio de um menor de idade) enquanto atuava como garota de programa.



"E aí foi o novinho mais novinho que eu atendi, de 17 (anos), através do tio", afirmou a baiana em um podcast gravado em dezembro de 2021, quando a mesma tinha 22 anos.

Veja galeria de fotos



Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram Kevelin Gomes Reprodução/Instagram





Após a divulgação de seu perfil, Kevelin recebeu uma enxurrada de críticas em suas redes sociais, e chegou a mais de 60 mil seguidores (antes tinha pouco mais de 50 mil). A baiana, então, resolveu deixar o seu perfil privado para novos seguidores.

Mas, nesta quinta-feira (11), Kevelin resolveu abrir o jogo e se pronunciar sobre o assunto publicando um vídeo em suas redes sociais.

"Eu estou muito chateada com tudo isso, para deixar claro, nunca o procurei, nunca mandei mensagem para essa pessoa, sou livre, solteira”, revelou.

A traição de Yuri Lima

A cantora IZA anunciou nesta quarta-feira (10) o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima após um caso de traição. Em um relato publicado nas redes sociais, a artista revelou que o parceiro vinha mantendo conversas com outra mulher desde o início do relacionamento deles. Além disso, a amante, de acordo com Iza, teria tentado vender a infidelidade para alguns veículos midiáticos pelo valor de R$ 30 mil. A baiana Kevelin, porém, negou a acusação.

Através do Instagram, IZA publicou um vídeo em que conversa diretamente com os seguidores sobre o que classificou "a maior baixaria" da vida dela. Grávida do atleta, ela disse estar bem e focada na gestação da filha Nala.