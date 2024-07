Reprodução IZA anuncia término do namoro com Yuri Lima após traição





Na tarde desta quarta-feira (10), a cantora Iza divulgou, em seu perfil no Instagram, que foi traída pelo jogador Yuri Lima, do Mirassol.

Após divulgar o caso, o atleta passou a receber diversos tipos de ameaças nas redes sociais. O perfil do jogador no Instagram está com os comentários limitados na publicação, mas isso não tirou o direito da web protestar em outras plataformas a ira pela traição contra a cantora, que está grávida.

"Eu te mato, Yuri Lima, você cometeu um dos maiores crimes deste país", dizia um comentário. "Se eu te encontrar na rua você nunca mais verá o sol nascendo", escreveu outro usuário.

Iza mostra barriguinha de grávida durante show no RJ Reprodução Instagram - 2.6.2024 Após anunciar a gravidez, Iza confirmou que se apresentará no 'Rock in Rio 2024' Reprodução Instagram - 2.6.2024 Iza namora o jogador de futebol Yuri Lima Reprodução Instagram - 2.6.2024 Primogênita de Iza se chamará Nala Reprodução Instagram - 2.6.2024 Cantora já foi técnica do 'The Voice Brasil' Reprodução Instagram - 2.6.2024 Iza está grávida de 19 semanas Reprodução Instagram - 2.6.2024





Desabafo da cantora

“Sabe quando eu compartilhar alguma coisa e eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa. Mas nessa situação, eu não vejo outra solução, eu não vejo outra saída. Eu acho que na verdade esse caldo já entornou e eu só queria muito vir falar com vocês aqui pessoalmente para que vocês me vissem ouvir sem mim que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal.

Eu queria enfim parar por aqui e pedir só para vocês respeitarem o meu momento, porque afinal de contas, eu estou grávida e eu nunca, da minha vida inteira, imaginei passar por isso. Mas eu acho que o que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, assim, é um circo mesmo, sabe? Gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira. Isso vai acontecer, isso é inevitável. Então, eu resolvi vir aqui falar” , afirmou a cantora, que alegou estar bem "na medida do possível".



O atleta entrou em campo nesta quarta-feira em partida válida pela Copa Paulista, contra o Grêmio Prudente, e teve uma noite movimentada: marcando um gol e cometendo um pênalti no empate de 2 a 2. Até o momento, o atleta ainda não se posicionou acerca do vídeo da cantora e sobre o caso.