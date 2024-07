Reprodução/Instagram Bárbara Evans, Denise Rocha e Andressa Urach

Bárbara Evans abriu uma caixa de perguntas e respostas para interagir com os seguidores no Instagram na noite de terça-feira (9), até que uma pessoa a questionou se ela havia perdoado Andressa Urach e Denise Rocha, com quem teve sérias desavenças durante sua participação em A Fazenda 6, da Record, edição que se consagrou campeã, em 2013.

"Você perdoou a Andressa Urach e a Denise pelo que fizeram com você em A Fazenda?", questionou uma pessoa. "Meu coração não tem lugar para coisas ruins. Graças a Deus, tenho muitas coisas maravilhosas em minha vida. Aqui não tem espaço para guardar situações constrangedoras. Então, claro que sim", respondeu Bárbara.

Durante o reality show, Bárbara, Andressa e Denise tiveram uma forte rivalidade, em um momento, quando as três se enfrentavam na Roça, Urach chegou a afirmar que a modelo usava uma “pomada vaginal para tratar um fungo”.

