Reprodução Príncipe Harry e Meghan Markle vivem crise no casamento





O Príncipe Harry estaria sentindo saudades de seu país natal e não vê mais seus amigos porque eles não gostam de sua esposa, Meghan Markle, de acordo com um especialista no 'tema' família real.



"Harry está cada vez mais entediado e olhando para o outro lado do Atlântico, onde a maioria de seus amigos do exército e da escola ainda vive e que ele nunca vê porque eles não visitam os Estados Unidos, pois acham Meghan difícil", disse o especialista em realeza Tom Quinn, ao The Mirror no sábado.

Atualmente, Harry vive em Montecito, Califórnia (EUA), com Meghan, de 42 anos, e seus filhos — o Príncipe Archie, de 5 anos, e a Princesa Lilibet, de 3 anos.

Um dos amigos de longa data de Harry, Hugh Grosvenor, que é o padrinho de Archie, se casou na Inglaterra no mês passado, mas Harry e Meghan não compareceram ao casamento.

Um especialista em realeza afirmou que o casal não participou das celebrações para evitar "perturbar a todos" na festa. O irmão distante de Harry, Príncipe William, serviu como um 'fantoche' no casamento.

A última vez que Harry esteve na Inglaterra foi em maio para o 10º aniversário dos Jogos Invictus. Na época, Quinn disse ao jornal The Mirror que Harry não planejava ver seus amigos porque eles "fazem parte do antigo mundo pré-Meghan que Harry odeia revisitar."

Quinn também afirmou que os amigos de Harry se sentem "traídos" porque ele escreveu sobre seu serviço militar "de uma maneira tão não militar" em seu livro de memórias "Spare".

Além disso, o especialista disse que os amigos de Harry "não gostam de Meghan" e a culpam por transformar Harry no que chamam de "Harry o Hippie".

"A verdade é que Harry se reinventou de uma maneira que simplesmente não funciona para sua família ou para os amigos do passado, quando ele era um personagem muito diferente", acrescentou o especialista em realeza.

No início deste ano, Harry renunciou à sua residência britânica e declarou os Estados Unidos como seu lar em novos documentos, nos quais ele declarou que seu "novo país/estado" era os "Estados Unidos".

No entanto, recentemente foi dito que Harry está procurando um novo lugar para viver no Reino Unido. O ex-mordomo do Rei Charles, Grant Harrold, disse ao jornal The Post que Harry estaria de olho em propriedades em seu país natal.

"É algo que ele quer e tem pensado. Agora ele provavelmente decidiu que é isso que ele quer", disse Harrold. Enquanto isso, Meghan, segundo relatos, sente-se "rejeitada" pelo Reino Unido e está focada em ter sucesso em Hollywood.