Reprodução/Instagram Namorada de Endrick, Gabriely Miranda usa bolsa da Chanel para assistir jogo da seleção





Não foi um momento fácil para o Brasil, mas antes de presenciar a derrota da seleção para o Uruguai na Copa América , neste sábado (6), Gabriely Miranda usou um look nada básico para prestigiar o amado, o atacante Endrick.

De acordo com informações do gshow, a influenciadora digital usou um brinco da gripe Prada de R$ 5,4 mil e uma bolsinha marrom da Chanel, avaliado em quase R$ 40 mil, que ela customizou com vários chaveiros, incluindo uma bandeira do Brasil e uma bola de futebol.

Patrick T. Fallon O atacante Endrick durante a partida do grupo D da Copa América entre Brasil e Colômbia no Levi's Stadium em Santa Clara, Califórnia, em 2 de julho de 2024.





Gabriely estava aproveitando os jogos da seleção brasileira para acompanhar da arquibancada o noivo, mas a empolgação dela, assim como a de todos os brasileiros, foram por água a baixo após a eliminação na Copa América.

O jeito será a beldade torcer muito para Endrick dar o seu melhor no Real Madrid, na Espanha, uma vez que a seleção brasileira também está fora das Olimpíadas de Paris, que acontecem a partir do dia 26 de julho.