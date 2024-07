Reprodução/Instagram Duda Santos, a Maria Santa de Renascer, posa de topless na natureza

Duda Santos aproveitou o clima do Rio de Janeiro para tomar um banho de cachoeira neste domingo (7). A intérprete de Maria Santa em Renascer compartilhou fotos no local e chamou a atenção por fazer topless.

Nas redes sociais, a atriz apareceu sem a parte de cima do biquíni e posou com uma toalha tampando os seios.

"Paz terrível", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas se divertiram ao brincar com o papel da artista. "Deixa o Zé Inocêncio ver a farra que você tá fazendo aí no céu hein Maria Santa", disse um; "Que isso Maria Santa", comentou outro; "Essa Maria Santa está demais", declarou um terceiro.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp