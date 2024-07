Priscila Prade Alexandre Nero sem camisa

O ator Alexandre Nero, de 54 anos, afirma que já tentou desvencilhar do rótulo de galã, mas que atualmente assume a roupagem e se acha um homem bonito.



Em entrevista a Veja, o artista admitiu que em seus primeiros trabalhos na televisão ele dizia que "nunca foi bonito, só desejava ser talentoso". Atualmente, no entanto, Alexandre diz que não fica chateado com o esteriótipo de galã: "Hoje, o que eu quero mesmo é ser bonito".

No papo, Alexandre fez uma reflexão sobre a velhice e afirma que se dá bem com o surgimento das rugas e cabelos brancos em frente às câmeras. O ator está atualmente no ar como Tico Leonel na novela das seis "No Rancho Fundo".

"A verdade é que a idade faz com que também os outros fiquem mais feios, aí fica todo mundo no mesmo nível", afirma.

A primeira novela da Globo que Alexandre estrelou foi em 2008, quando deu vida a Vanderlei em "A Favorita", par romântico de Catarina, personagem de Lilia Cabral.

