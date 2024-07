Reprodução/Instagram Influenciadora Marina Mamede morre aos 34 anos em Ouro Preto

A influenciadora Marina Mamede morreu aos 34 anos em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Polícia Civil e pela prefeitura da cidade, mas as causas não foram divulgadas.

A ativista morreu na sexta-feira (5), no bairro Nossa Senhora do Rosário.

Mãe de três, a streamer ganhou mídia durante as eleições de 2022, quando defendeu pautas de esquerda através das redes sociais.





Em nota, a Polícia Civil de MG informou: "A PCMG esclarece que a perícia oficial esteve no local realizando os levantamentos necessários à investigação. Tão logo seja possível, outras informações serão divulgadas", disse.

A influenciadora Marina Mamede morreu aos 34 anos em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais Reprodução/Instagram A ativista ganhou mídia em 2022 ao pautas de esquerda em meio as eleições Reprodução/Instagram Mãe de três, a streamer ganhou mídia durante as eleições de 2022 Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp