Reprodução/TV Globo Drica Moraes revela que perdeu a virgindade com ator famoso

Drica Moraes revelou detalhes de quando perdeu a virgindade e a identidade do parceiro. No Conversa com Bial, a atriz contou que sempre recebeu o conselho da mãe.

"Fui criada com muita liberdade. Minha mãe sempre falou que para ser livre era preciso trabalhar muito, ter filhos (se quisesse) e ter prazer com o próprio corpo. Ela falava: 'Nunca deixe de gozar'", disse ela.

Na sequência, a artista contou que o companheiro foi o ator Enrique Diaz. "Não contei para ninguém, mas foi com o Enrique Diaz, meu primeiro namorado, na minha casa", declarou.

Vale lembrar que o romance entre os artistas aconteceu ainda da adolescência, quando ela tinha 15 anos.

"Um dia ele dormiu na minha casa e eu fui para a escola e tranquei ele no quarto, porque ele estava pelado. Botei a chave do lado da escrivaninha e esqueci de ligar para a minha mãe abrir. Ele ficou preso dentro do quarto, era no sexto andar. Desesperado, ele saltou, foi da janela do quarto e até a varanda - vestido, claro. Ele vai me matar", relembrou.

