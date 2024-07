Reprodução/Instagram Bel Kutner comenta síndrome rara do filho, Davi

Bel Kutner abriu o coração sobre as dificuldades diárias com o filho, Davi, de 18 anos, fruto do relacionamento com o músico Fabio Mondego. O jovem tem esclerose tuberosa, epilepsia e faz parte do TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Nas redes sociais, a atriz contou que vai comandar um videocast onde abordará as condições do herdeiro.

"Esse é o Davi. Meu gigante. Meu filho e meu maior desafio. Aqui fotos fofas, danças divertidas… Mas o dia a dia tem sido uma busca incansável por estratégias para nosso bem-estar", disse ela.

Na sequência, a artista detalhou a condição de Davi. "Davi tem esclerose tuberosa, autista e com epilepsia de difícil controle. Tem crises de violência e ansiedade. Uma adolescência mais difícil do que a maioria, mas infelizmente uma situação que acontece em muitas famílias que como nós lutamos em busca do bem-estar e segurança dos filhos".

"Tenho uma rede de apoio enorme, médicos, parentes, amigos e cuidadores. Agradeço a todos. Esse tem sido o tema da minha vida nos últimos quase vinte anos. Falarei mais sobre em um projeto que tem sido uma terapia pra mim: um videocast", completou.

