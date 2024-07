Reprodução: Instagram Mariana Xavier

A atriz Mariana Xavier desabafou sobre o sumiço de um rapaz com quem a artista iria sair. A prática é conhecida como 'ghosting', fazendo referência à palavra 'ghost', que significa fantasma. O pretendente da estrela despareceu sem dar explicações a ela antes do date que teriam.

"Ontem eu passei por uma coisa patética: um ghosting antes do date", revelou ela. "Felizmente, não cheguei a me arrumar e ir até algum lugar, mesmo assim [tomar um] bolo sem explicação é muito indigesto", disse.

"É o tipo da situação em que a gente torce pra ter acontecido algo muito grave, para ter justificativa pro sumiço em cima da hora. Mas, em geral, é só escrotidão e desrespeito mesmo", argumentou a artista.

Após o relato, Mariana Xavier perguntou aos seguidores se eles já haviam levado ghosting. Ao analisar as respostas, a atriz, então, fez uma observação: "Não é uma coincidência que só mulheres estejam respondendo... Vocês sabem, né?", escreveu ela.

