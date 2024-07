Reprodução: Instagram Lívia Andrade

A apresentadora Lívia Andrade abriu o álbum de fotos e divulgou momento em cachoeira nesta quinta-feira (4). Com um biquíni colorido trançado na barriga, a musa dividiu o registro com os seguidores.

"Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo. Garante meu sangue e minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. E em meu coração, Maria acende sua luz e me aponta o caminho", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores da apresetadora a elogiaram pelas fotos. "Lívia, que paraíso fascinante! Um lugar ímpar", enalteceu um internauta. "Eu também queria tomar banho de cachoeira", acrescentou um segundo.

"Renovando as energias", avaliou uma terceira. "Que lugar lindo", comentou uma quarta. "Que maravilhoso lugar. Tá linda, mulher. Foi se conectar com as raizes", aclamou um quinto. "Sereia linda", considerou um sexto.

