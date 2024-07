Reprodução/RedeTV! Geraldo Luis mostra conversas com ex-assistente de palco após acusação de assédio

Geraldo Luís quebrou o silêncio sobre as acusações de que teria demitido a assistente de palco , Aline Alves, após ela negar um envolvimento amoroso com ele.

De acordo com prints publicados pelo apresentador, a mulher propôs um relacionamento falso na intenção de conseguir um convite para o reality A Fazenda.

Nas redes sociais, o artista afirmou que a ajudante foi mandada embora por não evoluir no trabalho.

"Comigo não tem conversa pela metade ou mentiras, ainda mais com uma 'montagem de mau-caratismo' e tomado de inverdades, oportunistas. A verdade é uma só, eu não faço teste de sofá, faço teste de inteligência, competência e dedicação", iniciou ele.

"A ajudante de palco que fez tal acusação, e que responderá por tais atos, foi contratada após minha insistência em ajudá-la depois de pedir a mim uma oportunidade de ganho por estar passando por problemas de se recolocar no mercado de trabalho, sendo uma mãe, e me fez realmente tentar ajudar. Mesmo sem experiência de tv (o que era claro e notório) eu tentei ajudar e pedi a sua indicação no programa, isso após muita insistência, por meses e meses e propostas descabidas da parte dela como será demonstrado", seguiu.

Geraldo apontou os erros de Aline no palco. "Desde o início eu e a direção sempre tivemos esforço em ajudar sua evolução no palco, mas como era difícil, como tivemos inúmeros problemas e diversas solicitações para maior dedicação dela e atenção dela foram dados, até por parte minha, sempre tentando ajudar, da mesma forma que ajudo a todos ao meu redor [...] A mudança e troca de elenco é a coisa mais normal em programas de tv, onde a competência e o talento fazem a diferença e ELA não correspondeu a direção do programa"

"Foi trocada sim, por suas próprias atitudes, não por qualquer outro motivo! Não correspondia mais as necessidades que o programa precisava e preciso como professional para entregar um belo programa da TV", completou.

Ex-assistente de palco queria uma vaga em A Fazenda

Nas mensagens divulgadas por Geraldo Luís, Aline Alves pede por uma oportunidade de trabalho e propõe um relacionamento falso para que ela ganhe fama.

"Eu queria te pedir uma ajuda. Pra eu conseguir uma mídia social, a ponto de talvez conseguir entrar num reality, tipo A Fazenda. Queria sugerir um relacionamento mesmo que falso. Acho que isso iria me ajudar muito. Desculpa minha cara de pau, é que eu não consigo entrar na mídia às custas de fazer qualquer coisa. Queria ser conhecida honestamente. Desculpa se tiver erros. As lágrimas tomaram conta de mim", escreveu ela.

O apresentador, então dá instruções para ela conquistar a televisão. "Aline, desejo de verdade que se esforce, que melhore em tudo no programa. Sei que nunca fez TV, mas preciso e precisam tudo fazer funcionar. Treine, use espelho como câmera. Não responda, não quero! Quero ver isso no palco. Mas lembre-se, não temos tempo. Já fiz meu melhor a você. Te dei a sua chance".

Aline Alves propôs um relacionamento falso na intenção de conseguir um convite para o reality A Fazenda





