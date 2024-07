Reprodução/Instagram Deborah Secco e Hugo Moura

A atriz Deborah Secco parabenizou o ex-marido, Hugo Moura, nesta quinta-feira (4). O artista assinou um contrato de trabalho com uma agência e anunciou que será diretor de cena da empresa.

"Você merece o mundo, Xexe! Todo sucesso para você. Te amo", escreveu Secco nos comentários da publicação feito pelo diretor. Os dois continuam amigos mesmo depois do término.

Além da atriz, amigos e seguidores do artista o felicitaram pela contratação. "Que alegria! Parabéns, papito! Que você cada dia mais alto! Orgulho demais. Te admiro muito!", enalteceu uma colega de Moura. "Sucesso, Hugo!", desejou um segundo. "Parabéns, Hugo! Deus te abençoe!", expressou um terceiro.

Deborah Secco e Hugo Moura estavam juntos desde 2015 e possuem uma filha juntos: Maria Flor, de 8 anos. Em abril deste ano, os dois anunciaram o término da relação. "Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", disse a assessoria da artista na época da separação.

