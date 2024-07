Reprodução: X Anitta

A cantora Anitta viralizou após ser dublada no reality show americano Ru Paul's Drag Race. No X, antigo Twitter, os internautas se divertiram ao ouvir a voz da cantora carioca traduzida, já que o programa é americano e, por isso, a artista falou em inglês.

"Passando mal! Simplesmente Anitta sendo dublada no episódio de “Ru Paul’s Drag Race” em que foi jurada.", publicou uma página de música pop. "Só prova que a dublagem brasileira é a melhor do mundo porque até sendo bem diferente da voz da Anitta fez algum sentido", avaliou um internauta ao comparar a voz da artista com a da dubladora.

Simplesmente Anitta sendo dublada em RuPaul’s Drag Race. pic.twitter.com/1VTpyY9e4f — Rede Anitta (@RedeAnittaBRs) July 4, 2024

"Meu Deus, não combinou nada", opinou um segundo. "[A voz] parecendo vilã de novela mexicana", brincou um terceiro. "Quem assiste RuPaul's Drag Race dublado é maluco", considerou uma quarta.

Sucesso de crítica e público, o RuPaul's Drag Race é apresentado pela drag queen RuPaul. O reality show estreou em 2009 e atualmente possui 16 temporadas. Além da obra originial, o programa ganhou outras versões em inúmeros países, como na Inglaterra e no Brasil, o último com apresentação de Grag Queen.

