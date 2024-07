Reprodução/Instagram Adriana Bombom se pronuncia sobre morte da irmã gêmea

Adriana Bombom (50) usou as redes sociais para lamentar a perda da irmã gêmea, Andréa, que faleceu nesta quarta-feira (3).



"Minha querida irmã! Estou triste demais com sua partida súbita! A dor de perder uma irmã gêmea, minha companheira desde o útero de nossa mãe. Irmã querida demais que compartilhou comigo tantos momentos difíceis e momentos bons. A sua perda é como a perda de um pedaço de meu ser!", escreveu a apresentadora e ex-A Fazenda.

"Sei que tenho que seguir adiante, mas não será fácil, pois foi tudo tão rápido e eu tinha ainda tantos planos pra gente desfrutar dessa vida e rirmos juntas! Que Deus te guie para um jardim tão lindo quanto a flor que você representa na minha vida! Seu sorriso permanecerá sempre em minha memória! Te amo!", finalizou.

A causa da morte de Andréa ainda não foi revelada. "Não há um laudo ainda, mas aparentemente foi um ataque cardíaco", afirmou ao iG Gente a assessoria de Adriana Bombom.

O velório está marcado para esta sexta-feira (5), em Nitéroi, no Rio de Janeiro.





Veja fotos de Andréa Soares, irmã gêmea de Adriana Bombom

Andréa é irmã gêmea de Adriana Bombom Reprodução/Instagram Andréa com os filhos, as gêmeas Izabelle e Juliana, e o caçula, Matteus Reprodução/Instagram Andréa morreu nesta quarta-feira (3), aos 50 anos Reprodução/Instagram Andréa foi encontrada sem vida no banheiro da própria casa, em Niterói, no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram O enterro de Andréa será realizado nesta sexta-feira (5), em Niterói Reprodução/Instagram

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp