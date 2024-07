Reprodução: Instagram Virginia

Virginia Fonseca, que está grávida do terceiro filho com o cantor Zé Felipe, mostrou nesta quarta-feira (3) a barriguinha enquanto estava no camarim para a gravação do seu programa, o Sabadou com Virginia, do SBT.

"Hoje com Zé Leonardo pra jogo", ironizou ela. A loira é mãe de Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano. Mais cedo, a apresentadora comentou sobre a perda de memória durante a gravidez.

"Esse negócio de perda de memória recente é real. Eu já esqueci duas coisas hoje e até agora não lembrei", revelou Fonseca." Zé Leonardo precisa nascer logo, se não vou esquecer até quem eu sou daqui a pouco", comentou ela em bom humor.

Atualmente, Virginia Fonseca está no comando do "Sabadou com Virginia", programa que vai ao ar aos sábados à noite no SBT. Além dela, o influenciador Lucas Guedez também é um dos membros da atração semanal.

