Reprodução: Instagram Ana Paula Oliveira

A participante Ana Paula Oliveira saiu do confinamento de A Grande Conquista 2 em maio deste ano depois de passar mal e ser socorrida por outras participantes da casa. Quando aconteceu, a equipe do programa não especificou o motivo que a fez deixar o reality. Agora, ela revelou que sofreu um infarto no momento em que estava confinada.

Na época, o programa apenas comentou que "foi uma escolha da influenciadora digital para cuidar da saúde". Após dois meses do ocorrido, Ana Paula contou o que aconteceu. “Amores, para quem ainda não entendeu a minha saída do reality, aqui está o porquê, eu estava infartando, fiquei desmaiada por muito tempo, fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior!", disse.

"Realmente foi algo muito grave, jamais iria desistir por uma simples crise de ansiedade, ou saúde mental, problema cardíaco não se brinca”, avaliou a ex-participante ao falar sobre o seu quadro.

Amores, pra quem ainda não entendeu a minha saída do reality, aqui está o porque, eu estava infartando, fiquei desmaiada por muito tempo, fui obrigada a sair, ou então iria acontecer o pior! Realmente foi algo muito grave, jamais iria desistir por uma simples crise de ansiedade,… pic.twitter.com/aTM3Xj1Lzd — Ana Paula Oliveira 👠 (@EuAnaPaulaO_) June 28, 2024

A Vileira Ana Paula não se sentiu bem e decidiu deixar a vila 🤒 #ZonaDeRisco pic.twitter.com/1x0QzZhmf0 — A Grande Conquista (@agconquista) May 2, 2024

“Não considero a minha saída como uma desistência, mas sim uma questão de vida! Fui obrigada a sair! Desistir é dizer: quero ir embora, sem ter motivo de risco de vida, simplesmente por opção, no meu caso ou era a minha vida, ou continuar lá! Não tive outra opção”, finalizou.

