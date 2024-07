Reprodução/GNT Nude de Tony Salles o ajudou a passar pela imigração dos EUA

Tony Salles revelou que o ensaio nu, que fez para a G Magazine em 2009, o ajudou a passar pela imigração dos Estados Unidos. O cantor relembrou o caso no Que História é Essa Porchat.

O artista explicou que viajou para o país sabendo apenas o básico de inglês e se preparou para conversar com o agentes.

"Estava com minha mala, sozinho, arquitetando tudo que falaria, só sabia o básico de inglês", disse. Nervoso com a conversa, ele foi chamado para acompanhar um funcionário até uma sala.

Lá, os agentes começaram a verificar as informações pessoais do artista. Tony, então, iniciou uma conversa em espanhol com um guarda, tentando explicar que era um cantor no Brasil. Assim, o homem procurou pelo nome dele na internet.

O resultado chocou o funcionário, que chamou por outros colegas. O cantor contou que a primeira imagem que aparecia era da sessão de fotos nu. "E para explicar que era cantor e nas horas vagas fazia isso? Entrei na brincadeira. Depois fui descobrir que Gonzalez era um cara que ela achava que eu parecia", afirmou.

"Depois de mostrar um negócio desse, como ele não iri me liberar? E o desespero para entrar lá das outras vezes?".

