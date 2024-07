Reprodução: Instagram Mônica Martelli

A atriz Mônica Martelli falou sobre envelhecimento em um vídeo publicado nesta quarta (3). "Não somos café com leite no mundo!!!! Sorry", escreveu ela na legenda da postagem em que aparece conversando sobre etarismo.



"Vou falar sobre envelhecer. Até janeiro de 2023, a plaquinha que representava uma pessoa com mais de 60 anos era o desenho de alguém encurvado com uma bengala. Isso sou eu daqui a 5 anos", iniciou Martelli, que possui 55 anos.

"Esse ano, mudaram essa plaquinha. Pelo menos, deram uma postura para essa criatura. Hoje, meu amor, uma mulher de 60 anos tem desejos, dúvidas, continua questionando o sentido da vida", argumentou ela.

"Uma mulher de 60 anos beija na boca, tr*nsa de luz acesa, paga a conta no restaurante, escolhe vinho, viaja com as amigas, aprende uma nova língua. É impressionante como essa imagem [da placa com a pessoa encurvada] está introjetada dentro da maioria das pessoas", avaliou.

A atriz ainda contou que seu professor da academia pergunta constantemente para a artista se ela está bem após uma rotina intensa de exercícios. "'Mônica, cuidado para não atropeçar', ele diz. É uma senhora de idade? Esperam o que da gente? Que a gente ande mais devegar, faça tudo mais lentamente, com cuidado?", se perguntou ela.

"Se a gente tá vivendo mais, se eu posso viver até 100 anos, eu vou passar meus próximos 45 anos assim? Meio café com leite no mundo? Não! Não aceitamos mais rótulos. Temos muitos projetos de vida. Não vamos nos aposentar de nós mesmas", defendeu Martelli. "Um número para mim não rola. É querer recortar um pedaço de mim e eu sou muitas", finalizou ela.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista a elogiaram pelo posicionamento. "Que fala necessária, Mônica. Concordo total!", disse uma usuária. "É preciso trabalhar a aceitação! Cada idade tem sua belez e os prazeres da vida! Se estamos vivos, precisamos viver! E sempre agradecer!", aclamou uma segunda. "Uau, que lindo esse vídeo", acrescentou um terceiro.

