Reprodução: Instagram Isis Valverde e Rael

A atriz Isis Valverde abriu o álbum de fotos em suas redes sociais nesta quarta-feira (3) ao lado do filho, Rael. "Mamãe ama sua companhia, meu filho. Que orgulho ver esse menino lindo que você está se tornando", escreveu ela na legenda da postagem.

Nas fotos publicadas pela artista, ela aparece na companhia do primogênito. Nos comentários da dedicação, os seguidores de Isis Valverde enalteceram a homenagem feita pela atriz.

"Lindos! Que Deus abençoe sempre vocês", desejou uma internauta. "Um menino lindo filho de uma mulher linda", elogiou uma segunda. "Isis e seu casquinha de bala", brincou uma terceira.

Rael, filho de Isis Valverde Reprodução: Instagram

"Linda a mamãe e seu filho maravilhoso", aclamou uma quarta. "Eles são iguais", avaliou um quinto. "Essa mulher é perfeita", opinou uma sexta. Rael, de 5 anos, é fruto do relacionamento de Isis Valverde com o modelo carioca André Resende. Atualmente, a artista está com Marcus Buaiz.

