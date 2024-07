Reprodução/Instagram Fabiana Justus

A influenciadora Fabiana Justus passeou pelo shopping e foi ao cinema pela 1ª vez após o tratamento contra a leucemia. A filha do apresentador Roberto Justus comemorou o feito realizado nesta quarta-feira (3).

"Faz 7 meses que eu não piso em um shopping", disse ela. Além de ir ao cinema, Justus foi a uma loja de departamento com as gêmeas, Chiara e Sienna. Após isso, a influenciadora foi assistir ao filme Divertida Mente 2.

"Viemos cedo e é tipo um cinema particular (foi a condição dos meus médicos pra me liberarem kkk)", explicou ela. "Delícia viver um pouco de vida 'normal'", celebrou a filha de Roberto Justus.

Em janeiro de 2024, Fabiana Justus revelou que foi diagnosticada com Leucemia Mieloide Aguda (LMA). Após a descoberta, ela iniciou o tratamento no hospital e foi submetida a sessões de quimioterapia. Agora, a influenciadora está em remissão do câncer. Com certas restrições, os médicos liberaram Justus e ela pôde visitar os locais com as filhas.

