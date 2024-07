Reprodução: Instagram Camila Pitanga e Benedita da Silva

A atriz Camila Pitanga homenageou Benedita Sousa da Silva Sampaio nesta quarta-feira (3). A deputada federal é madrasta da artista. No dia 3 de julho, é comemorado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Por isso, a veterana se declarou para a esposa de seu pai, Antonio Pitanga.

"Benedita Sousa da Silva Sampaio, você é força viva do melhor do nosso Brasil! Nesse Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, eu escolho te celebrar! A sua força, a sua beleza e tudo que você representa para mim e para todas as mulheres pretas do Brasil", disse ela.

“Ela é uma luz que chega de repente com a rapidez de uma estrela-cadente, que acende a mente e o coração. Te amo, Bené", escreveu Pitanga ao referenciar a canção "Poder da Criação", de João Nogueira.

Mais cedo, a deputada federal se pronunciou após Carla Zambelli a chamá-la de "Chica da Silva". "As medidas necessárias já estão sendo tomadas. Obrigada a todo mundo que prestou solidariedade e mandou lindas mensagens. Estou nessa vida política há mais tempo do que essa deputada tem de vida. E cheguei até aqui com respeito, trabalho e muita luta", expressou ela.

