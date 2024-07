Reprodução/Instagram Astrid Fontenelle recebe recado de Eliana após sair do Saia Justa

Astrid Fontenelle deixou o Saia Justa e parece estar realizada com o novo trabalho no GNT. Na época do anúncio, a apresentadora declarou que ficou "chateada e com raiva" com a saída.

A comunicadora compartilhou uma sequência de fotos nas redes sociais e ganhou um recado da sua substituta, Eliana.

"Nem eu acredito o tanto que realizei nesse mês de junho!", escreveu ela ao relembrar os acontecidos do mês. " Teve coisa chata também, mas resolvidos a moda antiga; conversando!! Além, é claro, das tretas politicas que fazem eu parar tudo pra protestar, porque atualmente só nos gritos a gente detém esses políticos", completou.

Nos comentários, Eliana deixou um emoji de coração e uma declaração. "Inspiradora"disse.

Ainda no GNT, Astrid Fontenelle vai apresentar o programa 'Admiráveis Conselheiras', atração de entrevistas apenas com mulheres de mais de 60 anos.

Astrid Fontenelle detalha saída do Saia Justa

A saída do Saia Justa foi comunicada no fim do ano passado, após o anúncio da reformulação. Além de Eliana, Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil completam a bancada.

"Foi assim, [falaram] 'queremos renovar, vamos mudar as peças'. Mas não mudaram todas as peças do jogo, mudaram duas peças. Eu fiquei chateada, surpresa, com raiva, mas cumpri minha jornada até o fim", declarou ela no podcast Futeboteco.

"Na mesma conversa do 'vamos encerrar esse ciclo', [falaram que] 'vamos abrir outro'. Vou voltar no segundo semestre com outro programa de entrevista. Projeto que eles disseram o que queriam, eu e minha equipe, a gente criou um programa novo, foi aprovado com louvor", completou.

Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram Eliana posa nas dependências da Globo Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp