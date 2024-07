Reprodução/Instagram Fã faz pedido ousado para Nattan, e cantor atende

Nattan atendeu a um pedido para lá de ousado de uma fã que subiu no palco durante um show de São João que fez Pernambuco.

“Queria que você me desse um chupão”, começou a mulher, que fez o cantor e a plateia caírem na risada.

“Certo, o primeiro está fácil. Ok, vamos para o segundo [pedido]”, respondeu Nattan.

“O segundo é para você cantar 'Pelado' em homenagem ao grande amor da minha vida que eu encontrei aqui há três anos”, pediu a fã na sequência.

“Ó, e já passou para mim?”, perguntou Nattanzinho, ao que a mulher concordou: “É, agora ele morre hoje e só você é o meu amor”.

Já no terceiro pedido, a mulher disse: "É que eu sou muito doente, aí eu queria que você me ajudasse nas minhas operações". O cantor concordou: "Está ajudado, meu amor! Vocês estão ouvindo? Nattanzinho vai ajudá-la na cirurgia para ela ficar boazinha".

Em seguida, o assunto do chupão voltou. O artista declarou: “Primeiro, você vai dar um em mim e depois eu chupo você”. Nattan cumpriu o prometido, levando a plateia à loucura.

O momento foi compartilhado por ele em seu perfil no Instagram. Assista abaixo!



